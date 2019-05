Scarlett Johansson e Colin Jost si sposeranno

È arrivato il tempo di mettere su famiglia anche per una delle donne più sexy e brave degli ultimi anni. Scarlett Johansson e Colin Jost saranno presto moglie e marito. A confermare il fidanzamento ufficiale è stato il publicist dell'attrice all'Associated Press. Lei 34 anni è già al suo terzo matrimonio, mentre per il comico 36enne è la prima volta.

I due si sono conosciuti due anni fa e da subito è scoppiato un amore intenso e romantico. Nella primavera del 2018 sono apparsi per la prima volta insieme, sul red carpet della pellicola "Avengers: Infinity War".

Per ora ancora non si hanno indiscrezioni circa la data delle nozze. Quello che sappiamo è che Scarlett ha da poco ottenuto il divorzio dal suo secondo marito, il giornalista Romain Dauriac, e non vede l'ora di dire di sì ancora una volta. Quella dell'attrice e del comico del "Saturday Night Live" è una relazione non molto pubblicizzata sotto le luci dei riflettori. Non hanno mai fatto mistero del loro amore, ma allo stesso tempo sono stati molto discreti.

Chissà che anello di fidanzamento Colin avrà regalato alla sua Scarlett... speriamo di vedere la foto presto!