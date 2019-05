Heather Parisi pubblica una vecchia foto in cui allatta i figli: è subito polemica

I suoi due gemelli, Elizabeth e Dylan, hanno festeggiato il compleanno e per celebrare questa ricorrenza, Heather Parisi ha deciso di pubblicare su Instagram un tenero scatto di quanto erano solo due neonati: “Una gioia immensa – ha scritto la soubrette nel post – voluta con tutta me stessa e che ha cambiato il senso della mia esistenza. Happy birthday Elizabeth e Dylan”.

La pubblicazione di questa immagine, però, non è piaciuta a molti utenti del noto social, perché mostra Heather Parisi mentre, a seno nudo, allatta i due gemelli, una scena in realtà dolce e del tutto normale, ma giudicata da molti troppo intima per poter essere resa pubblica in rete.

Ed è così che tra i commenti al post è nata una polemica: “Una cosa così privata messa sul web”, ha scritto un utente. “Si è completamente perso il senso del privato. Social a tutti i costi”, ha scritto un altro e poi la pioggia di critiche è andata avanti. Ma Heather dai suoi fan ha ricevuto anche tanti commenti affettuosi, tanti complimenti e anche tanti auguri ai suoi due figli per il loro compleanno.