Bridget Jones sta per tornare (forse)

La scrittrice Helen Fielding ha ultimato la stesura del quarto romanzo sull'amato personaggio di Bridget Jones e non si esclude che ora possa arrivare un nuovo film. A parlarne è stata proprio Renée Zellweger, ancora molto legata all'impacciato personaggio di Bridget che ha lanciato la sua carriera.

L'attrice, ospite del programma televisivo Lorraine per presentare la nuova serie Netflix What/If, ha rivelato di non sapere niente di certo, "ma so che Helen ha scritto un altro libro. Quindi (un nuovo film) è una possibilità".

Già nel 2018 la Zellweger aveva dichiarato che le sarebbe piaciuto tornare a vestire i panni di Bridget, perché trova che sia un personaggio molto divertente e che non annoia mai. Inoltre le piace "il punto in cui è arrivata nella vita".

Nel terzo capitolo della serie "Bridget Jones’s Baby", uscito nel 2016, Bridget aveva lasciato il compagno Mark (interpretato da Colin Firth) e aveva avuto una storia di una notte, scoprendo poi di essere incinta ma senza sapere esattamente "di chi". Nonostante sia arrivato a distanza di 12 anni dal precedente ("Che Pasticcio, Bridget Jones!"), anche l'ultimo capitolo della serie è stato accolto con grande affetto dal pubblico (cosa non così scontata).

Oltre all'attrice, saranno sicuramente in molti a sperare in un quarto film!

(Credits photo: Facebook/Renée-Zellweger)