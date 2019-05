Pordenone, ritrovato un "tesoro" sotto la pedana di uno storico caffè

Recentemente sono stati avviati i lavori di riqualificazione di Corso Vittorio Emanuele a Pordenone. Per consentirne lo svolgimento alcuni locali hanno dovuto smontare gli spazi esterni, solitamente arredati con tavolini e sedie.

Per questo motivo anche Alessandro Lisotti, il titolare dello storico Caffé Municipio, ha dovuto procedere con la momentanea rimozione della pedana presente da lungo tempo nel dehors esterno del suo locale. Una massiccia pedana in legno della superficie di 80 metri quadrati che sorgeva proprio in quel punto da lungo tempo.

La rimozione della struttura, però, ha sorpreso tutti, rivelando un tesoretto che nessuno immaginava: braccialetti, fedi nuziali, monetine...

Nel corso degli anni tantissimi oggetti, di valore più o meno elevato, sono sfuggiti dalle mani dei clienti più distratti seduti ai tavolini per finire tra le grate di legno e, quindi, intrappolati sotto la massiccia costruzione.

Chissà se qualche storico cliente tornerà a reclamare qualcuno dei tanti oggetti ritrovati...

(Credits photo: Facebook)