Il figlio del rapper Future riceve un Rolex per il suo quinto compleanno

I vip che vivono nel lusso sfrenato rischiano sempre di viziare i loro figli: il caso di Baby Future, il figlio di Ciara e del rapper Future, è emblematico in tal senso. Il bimbo ha appena compiuto 5 anni e i suoi genitori hanno pensato bene di regalargli un Rolex da 29mila dollari.

È stato lo stesso rapper a mostrare su Instagram il regalo che ha fatto a suo figlio, postando una foto del piccolo con al polso il prezioso orologio. I social per molte celebrities sono ormai una vera e propria vetrina per ostentare la ricchezza ma spesso questa ostentazione si rivolta loro contro.

È accaduto anche al rapper Future che, infatti, per questa immagine ha ricevuto molte critiche e commenti negativi da parte dei suoi followers che non hanno apprezzato, appunto, questa ostentazione e non si sono trovati nemmeno d’accordo sulla sua decisione di fare un regalo del genere al figlio. La situazione deve essere degenerata e sfociata in una vera e propria polemica, considerando che alla fine il rapper ha rimosso la foto incriminata dal suo profilo. Che abbia capito di aver esagerato?