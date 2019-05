Ecco l'ultima (assurda) moda per le ciglia: arricciarle

Se passate ore e ore davanti allo specchio per infoltire le ciglia con mascara che promettono di allungarle fino ai piedi, è ora di dire basta. Basta perché la moda sta cambiando... adesso, infatti, la tendenza è quella di arricciarle! L'idea arriva da una make up artist, Sofie Petersen, che ha pubblicato su Instagram una serie di foto, che hanno sbalordito il popolo del web.

"Ciglia ricce", ecco di cosa si tratta. Questa truccatrice è nota in rete per i suoi lavori un po' bizzarri. Non viene spiegato bene come Sofie riesca ad arricciare così le ciglia, probabilmente si tratta dell'applicazione di peli speciali che hanno questa forma. A vederle bene, sembrano peli di barba... ma speriamo che sia solo una supposizione.

I suoi follower sono comunque rimasti sorpresi. C'è chi ha accolto questa novità con fervore, chi con ironia, chi con ribrezzo... perché, a onor del vero, le cigli arricciate sono un po' inquietanti. Per il momento nessuno ha avuto il coraggio di riprodurle a casa propria.

Guardando le foto postate dalla Petersen sui social, vediamo anche le ciglia decorate con pezzi di ghiaccio, con aculei. E anche con rametti d'albero e bottoni. Insomma, alla creatività non c'è mai fine.