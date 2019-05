A Milano torna la maratona della birra

Sabato 5 ottobre a Milano si svolgerà la nuova edizione di “A tutta birra”, la gara podistica organizzata dall’Asd Atletica Top Run, durante la quale i partecipanti correranno lungo un percorso che prevede tappe alcoliche.

La maratona inizierà alle ore 16 presso il parco Nord Milano, area Tempietto: il 1 giugno apriranno le iscrizioni online e chi intende partecipare deve affrettarsi, perché i posti saranno limitati a un massimo di 500 adulti e 150 bambini.

Rispetto alle gare degli anni passati, questa volta ci saranno alcuni piccoli cambiamenti: innanzitutto, i partecipanti potranno iscriversi a tre diverse gare; la gara principale comprende un percorso di 10 km durante il quale sarà possibile aggiudicarsi un beer bonus a seconda del tempo impiegato, ovvero 3 birre in meno di 44 minuti, 2 birre in meno di 53 minuti, e 1 birra in meno di un’ora e 10 minuti.

Oltre alla competizione principali, verranno organizzate altre due gare: la “Kids Run” sarà dedicata ai più piccoli, con un percorso di 500 metri per i bimbi dai 6 agli 11 anni e un percorso di 1000 metri per i ragazzi dai 12 ai 17 anni. In questo caso, ovviamente, invece della birra i partecipanti riceveranno come premio dei succhi di frutta.

Ma la vera novità di quest’anno è la “Walking Race”, ossia un percorso di 5 km nel quale i partecipanti dovranno camminare e non correre. Anche in questo caso, il bonus sarà di 3 birre per chi conclude la camminata in meno di 40 minuti, 2 birre per chi la conclude in meno di 50 minuti e 1 birra in meno di un’ora.

Se l’Asd Atletica Top Run ha introdotto questa novità è per permettere a un numero maggiore di persone di partecipare alla gara, soprattutto perché si tratta di una maratona di solidarietà: lo scopo, infatti, è quello di raccogliere donazioni in favore d’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM).