Nuda in mezzo al prato: la provocazione dell'attrice Lena Dunham

Completamente nuda su un prato. È così che si mostra Lena Dunham in una foto su Instagram. L'attrice, sceneggiatrice e regista della serie "Girls" vuole, con questo scatto, mobilitare tutta l'opinione pubblica alla "body positivity", un movimento spontaneo che promuove una maggiore consapevolezza, nonché un maggior amore, per il proprio corpo. Qualunque sia la sua forma e la sua dimensione.

"Qualsiasi negatività si incontri sulla propria strada, è solo un motivo in più per amarsi ancora di più, giusto?". È con queste parole che l'artista accompagna il suo post. E prosegue, lanciando una sfida ai suoi follower: "Scrivi qui sotto la ragione per cui ti ami. Inizio io: sono un'adulta sobria e responsabile che ama ancora restare nuda". E poi conclude: "Per ogni commento nella prossima settimana donerò un dollaro a FriendlyHouseLA, un programma residenziale per donne che si stanno riprendendo dalla dipendenza da droga e alcol. Quindi ragazzi, liberate le vostre manifestazioni di autostima".

La sua è una protesta contro chi vuole farci credere che solo alcuni modelli di bellezza siano giusti e perseguibili. Secondo l'attrice, invece, siamo tutti belli (e ha ragione) e tutti dovremmo essere più orgogliosi di come siamo. Anche se abbiamo qualche chilo di troppo, un paio di rughe e un po' di cellulite. Un messaggio il suo che unisce al coro contro il body-shaming. E lo fa con un pizzico di provocazione che è piaciuta tantissimo ai suoi fan.