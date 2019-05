Clarissa Marchese e Federico Gregucci si sono sposati: le foto

Il loro amore è nato in tv, ma non per questo è meno forte degli altri. Clarissa Marchese, ex tronista di Uomini e Donne nonché Miss Italia 2014, e Federico Gregucci si sono sposati. Le nozze da favola sono state celebrate giovedì 30 maggio presso il Duomo di Capua. Al matrimonio erano presenti alcuni personaggi dello spettacolo, legati soprattutto alla trasmissione galeotta che li ha fatto innamorare.

I due si sono conosciuti davanti alle telecamere di Maria De Filippi, 2 anni fa. Lei era la tronista e lui il corteggiatore scelto. Da allora non si sono più lasciati. Clarissa e Federico vivono a Miami, ma hanno deciso ugualmente di giurarsi amore eterno in Italia.

Nozze da favola le loro, che sono state molto social. La cerimonia, infatti, è stata sponsorizzata da parecchi brand e ogni attimo è stato condiviso sul web. Ovviamente non sono mancate le critiche, soprattutto per l'abito della sposa, considerato da alcuni troppo sexy per un matrimonio in chiesa.

Ma alla fine quello che conta è l'amore, e tra Clarissa e Federico ce ne è tanto. Ecco alcuni scatto delle nozze.