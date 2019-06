Clarissa Marchese si sfoga: “Immagino la vostra vita triste con le magliette da 1,50 euro”

Rispondere per le rime a chi in rete fa critiche gratuite e sparge odio è un sacrosanto diritto, tuttavia non bisogna esagerare, altrimenti si rischia un effetto boomerang. È ciò che è accaduto a Clarissa Marchese, l’ex tronista di Uomini e Donne, nonché ex Miss Italia 2014, che nei giorni scorsi ha sposato il suo Federico Gregucci, il fidanzato scelto proprio durante il programma televisivo.

La bella Clarissa ha postato diverse foto del suo matrimonio e ha ricevuto tanti complimenti da parte dei fan, ma anche tante critiche da parte degli haters di turno. In particolare, l’ex tronista non avrebbe gradito i commenti negativi sul suo lussuoso abito da sposa e su quello che ha indossato dopo, al ricevimento, due vestiti che in molti non hanno apprezzato. Ecco perché ha deciso di rispondere loro per le rime: nel farlo, però, ha un po’ esagerato, rimarcando il fatto che chi la critica forse lo fa perché non può permettersi un matrimonio lussuoso e da favola come il suo.

“Allora ragazzine, in questo momento l’ultima cosa che voglio fare è stare qui a scrivere, ma voglio in primis ringraziare tutti coloro che spendono belle parole su di me, su di noi e ci augurano tanto bene – ha scritto Clarissa - Poi un secondino lo voglio dedicare anche a chi si permette di dire cattiverie anche rispetto a una cosa così bella come il matrimonio. Credetemi, io non vi do assolutamente importanza, perché già vi immagino sedute sul vostro divanino, nella vostra casa triste, afflitte dalla vostra vita infelice, con la magliettina dei cinesi di 1.50€, che vi sentite Anna Wintour criticando il mio Galia Lahav”.

“Sapete cosa? – ha continuato Clarissa, sempre più piccata - Anche a me mi (sic!) passa per la testa "io boh" quando vedo quelle spose con il loro abitino anonimissimo, i capelli boccolosi da prima comunione ed un trucco insignificante ma poi mi dico, non tutte possono, e al di là di tutto, anche se non mi piace, l'unica cosa che mi sento di dire alla persona che sta vivendo il suo giorno più bello è "Sii felice, siate felici, siate bellissimi perché vi amate e si vede". Giusto un consiglio di educazione per voi perché l'essere gentili, sempre, ripaga. Ve lo dice una che comportandosi sempre bene ha ottenuto tanto dalla propria vita… provateci, magari vi succede lo stesso!”.

Il post ha generato una polemica infinita e per questo motivo Clarissa alla fine lo ha cancellato ma, forse, lo ha fatto troppo tardi, quando era già diventato virale; per questo ora rischia di perdere tantissimi follower: nonostante la risposta al vetriolo sia stata cancellata, infatti, sono in tanti che ancora le scrivono di essere rimasti delusi da lei e che quelle sue frasi sono state una “vera caduta di stile”. Di fronte a quanto sta accadendo sulla sua pagina, Clarissa ha deciso di scusarsi per quel suo post.

“Raga voi dovete capire che nella vita esistono gli sfoghi – ha scritto - Mi scuso con chi si è offeso, non era nella mie intenzioni farlo, anche perché chi mi segue davvero sa che sono tutt’altro che materialista. Il mio era un riferimento al fatto che chi mi critica non sono di certo grandi stilisti, o critici di moda o simile, ma credo invece siano ragazze che non hanno niente di meglio da fare che sputare veleno sugli altri. E fidati quando gli “altri” siete voi, il vostro matrimonio, vostro marito… fa male. Per questo matrimonio ho dovuto affrontare mille problemi che voi non sapete e che non vedrete mai, a partire dalla chiesa disdetta il giorno prima, finendo con uno stravolgimento di tutti piani (organizzati con cura per un anno)… leggere certe cose fa male”.

Clarissa, insomma, ha chiesto ai suoi follower di essere indulgenti con lei anche perché, appunto, prima delle nozze ha dovuto superare molti ostacoli. Al momento l’ex tronista si trova dalla sorella per “rilassarsi”, ma presto si ricongiungerà con il suo amato Federico.