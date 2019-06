Meteo, ondata di caldo africano: previsti 40 gradi in alcune zone

Se maggio è stato un mese anomalo con freddo, vento e piogge che hanno di fatto cancellato la primavera, giugno non sarà da meno in quanto ad anomalie.

Nelle prossime 48 ore, fortunatamente, il clima si manterrà stabile e nel nostro paese diventerà più omogeneo, con un aumento delle temperature da nord a sud, anche se nel Settentrione ci saranno ancora dei temporali.

La situazione cambierà tra giovedì e venerdì, quando l’Anticiclone delle Azzorre lascerà spazio a quello africano, che comporterà un’ondata di caldo anomalo per il periodo attuale. Sarà poi nel weekend che il caldo si farà sentire maggiormente, con picchi di 38-40 gradi in alcune zone, come in Sardegna, in Sicilia e in gran parte del Meridione. Al Centro la situazione sarà più contenuta con 31-33 gradi a Firenze e circa 27-28 a Roma. Al Nord, invece, si starà più freschi, grazie alle correnti atlantiche che mitigheranno il clima.

Tuttavia, neanche le regioni settentrionali si salveranno dall’ondata di caldo africano che le raggiungerà la settimana successiva, tra l’11 e il 13 giugno. Se queste sono le premesse, bisognerà dunque prepararsi a un’estate davvero bollente.