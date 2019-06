Bobo Vieri "incinto": la gag che impazza sul web

"Aspettiamo un capriolo piccolino". È così che impazza sul web una gag che vede protagonista il neo papà Bobo Vieri. I tempi del fisico asciutto, con tanto di addominali in stile tartaruga, sono andati ormai e all'ex calciatore non resta che riderci su. Christian è a torso nudo e si trova insieme al comico Andrea Pucci, che non può fare a meno di notare la "protuberanza" al posto della pancia. "Siamo in 3 io, Bobo e suo figlio, un maschietto che sta arrivando. Siamo a 6 mesi", incalza il comico. Il video della gag è stato pubblicato sulle piattaforme social dei due e in poco tempo ha fatto ridere l'Italia intera.

Non è che l'ex atleta vuole dirci qualcosa? Lui e Costanza Caracciolo stanno aspettando il secondo figlio? No, niente di tutto questo. Ora la coppia si sta dedicando con tutto il cuore alla piccola Stella, arrivata a novembre scorso, e per darle un fratellino c'è sempre tempo.

Effettivamente, Vieri non è in pienissima forma e il filmato è davvero divertente. E alla domanda "Come lo chiamiamo?", senza esitazione alcuna Bobo risposte: "Luigi". Le persone intorno ridono... e siamo sicuri che da casa anche Costanza si è fatta "grasse" - non a caso - risate!