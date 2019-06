Coppia picchiata a sangue perché non si bacia all'ordine dei teppisti

"Volevano che ci baciassimo perché potessero guardarci", ma loro si sono rifiutare e un gruppetto di balordi le ha picchiate a sangue. Questa notizia - che non avremmo mai voluto leggere - arriva da Londra. Una coppia viaggiava su un autobus, a un certo punto alcuni ragazzi hanno iniziato a dare loro fastidio: hanno cominciato a prenderle in giro e a pretendere che si baciassero per il loro bieco intrattenimento. Melania e Chris - questo il nome delle due vittime - si sono rifiutate. "Ho cercato di placare la situazione dicendo loro di lasciarci da sole, perché Chris non si sentiva bene", ha dichiarato Melania, assistente di volo di 28 anni.

Qui il pestaggio. Il gruppo di teppisti, tutti dai 20 ai 30 anni, non ci sta e inizia a picchiarle brutalmente. Prima Chris e poi Melania, intervenuta successivamente in difesa della fidanzata. Ecco le sue parole: "Ricordo Chris in mezzo a loro, mentre la picchiavano. Sono intervenuta cercando di difenderla, così hanno iniziato a picchiare anche a me. Sentivo il sangue dappertutto, lo vedevo sui miei vestiti e a terra".

Un atto che non trova giustificazione alcuna. Anche perché le due donne se ne stavano tranquillamente sedute, senza dare fastidio a nessuno. E oltre il danno anche la beffa. Durante l'aggressione, infatti, la coppia è stata anche derubata.

Melania ha postato su Facebook la foto del massacro. Tanti i commenti e le parole di conforto per le due donne che sono rimaste vittime di una discriminazione insensata e così aggressiva.