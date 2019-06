Perde lo scuolabus e scrive una dolcissima letterina alla mamma per informarla

Su Twitter è diventata virale la storia di Adam: si tratta di un bambino americano che un giorno ha perso lo scuolabus che avrebbe dovuto portarlo a scuola. Il piccolo, però, non si è perso d’animo, anzi, è tornato a casa da solo e poi ha scritto una letterina alla madre per informarla di quanto accaduto, rassicurarla e chiederle di non disturbarlo al suo ritorno.

Questo divertente messaggio è stato condiviso sul social da sua sorella Sarah: “Non dimenticherò mai di quella volta che mio fratello ha perso il bus e ha scritto a mia madre questa nota”, ha scritto la ragazza e, in poco tempo, il suo post è diventato virale.

never forget the time my brother missed the bus and wrote my mom this note pic.twitter.com/ETqbzW7adN — sarah ♡ (@sarahhollidayyy) 4 giugno 2019

“Ho perso lo scuolabus – si legge nella lettera di Adam a sua madre – da figlio, mi dispiace informarti che oggi ho perso il mezzo pubblico che mi porta a scuola. Immagino che adesso tu sarai su una montagna russa di emozioni, ma stai tranquilla perché ho deciso di rimanere a casa. È stata una decisione difficile da prendere mentre tu sei uscita per 20 minuti. Adesso probabilmente io starò nel mio letto e sarò triste per il fatto di non essere andato a scuola, quindi per favore non disturbarmi. Se hai bisogno di ulteriori informazioni, consulta la lista dei pro e dei contro sul retro del foglio”.

In seguito Adam ha appunto elencato i pro e i contro del fatto di aver perso lo scuolabus: tra i vantaggi, il bimbo cita il fatto di essere rimasto per la prima volta a casa in quel trimestre e il fatto che si è così risparmiato una brutta giornata, in quanto quella mattina non era riuscito a sistemarsi bene i capelli; tra i contro, invece, per Adam restare a casa potrebbe diventare un’abitudine, anche se tra parentesi aggiunge che ne dubita; infine, un aspetto negativo secondo lui è che la madre avrebbe poi dovuto chiamare la scuola per giustificarlo, dicendo loro che il figlio aveva contratto la poliomelite.