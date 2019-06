Attore 22enne ucciso con i genitori dal padre della sua ragazza

Rafael Henrique Miguel era molto noto in Brasile e America Latina per aver prima girato uno spot e poi per aver interpretato il ruolo di Paçoca nella telenovela per ragazzi "Chiquititas", una storia ambientata in un orfanotrofio.

L'attore aveva 22 anni ed era fidanzato da circa un anno con la 18enne Isabela Tibcherani. Proprio per discutere con la famiglia di lei di alcuni problemi della coppia, Rafael e i suoi genitori (João Alcisio Miguel, 52 anni, e Miriam Selma Miguel, 50 anni) domenica pomeriggio si erano recati a casa della ragazza, nel quartiere di Pedreira nella zona a sud di San Paolo.

Ma, per cause ancora da accertare, proprio qui si è consumata la strage, ad opera del padre della ragazza, il 48enne Paulo Curpertino Matias, che ha aperto il fuoco contro la famiglia dell'attore sterminandoli tutti. L'assassino è fuggito subito dopo la strage ed è ancora adesso ricercato dalla polizia.

Sui social la ragazza ha scritto un messaggio per ricordare il loro amore e "onorare la loro storia". Isabela scrive su Facebook e rivela che avevano intenzione di sposarsi presto: «Ieri ci siamo incontrati di nuovo, dopo mesi sognando questo momento, contando i secondi, i giorni. Il miglior giorno della nostra vita, di gran lunga. Eravamo solo tu ed io, in mezzo a tutte quelle persone. Ricordi, vita mia, che ci siamo sposati per scherzo? Ci siamo scambiati le fedi e abbiamo detto: “Ci stiamo per sposare!”».

Tantissimi i commenti di incoraggiamento ricevuti dalla ragazza, ma anche i commenti negativi e le minacce, alle quali Isabela risponde: «Vi prego di rispettare questo momento. Prima di essere una figura pubblica, era un essere umano. L'essere umano più bello che esistesse. Attaccare me e gli altri parenti e amici non riporterà in vita nessuno».

La morte del giovane attore ha sconvolto anche il mondo dello spettacolo. Sono stati tantissimi i colleghi che hanno voluto ricordare Rafael.

L'attrice e presentatrice brasiliana Carla Fioroni ha scritto: “Mio Dio… sto cercando di capire ma non ci riesco. Hanno ucciso Rafael Miguel, un ragazzo che aveva tutta la vita davanti!!! Che mondo è questo? Mi manca l’aria”. Filipe Cavalcante, collega di Rafael in Chiquitas, saluta l'amico con una foto e scrive: “Va in pace, fratello mio”. Mentre l'attore Ricardo Tozzi scrive: "Mio ​​Dio! Un ragazzo così bello, dolce e divertente. Vai in pace Rafinha, insieme ai tuoi genitori! Che tragedia! Che assurdità!”.

Speriamo che si faccia presto luce su questa incredibile tragedia.

