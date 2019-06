Denunciato per molestie Cuba Gooding Jr.

Le avrebbe toccato il seno in un locale di New York. Con questa accusa una donna 30enne ha denunciato Cuba Gooding Jr.

Secondo quanto riportato da Page Six, l'attore e la donna si trovavano al Magic Hour Rooftop Bar and Lounge di New York quando il divo, che secondo la donna era sotto l'effetto di stupefacenti, le si è avvicinato e l'ha palpeggiata.

La donna si sarebbe immediatamente ribellata all'approccio dell'attore e dalla sua reazione si sarebbe scatenato un acceso diverbio che ha attirato l'attenzione degli addetti alla sicurezza del locale.

Dopo il litigio, l'attore si è allontanato dal locale. La donna, invece, ha chiamato il 911 per denunciare l'episodio di violenza.

Pare che al momento la polizia abbia ascoltato soltanto la versione della donna e che sia in attesa di sentire anche la versione dell'attore. Quest'ultimo non ha ancora rilasciato dichiarazioni alla stampa su quanto accaduto.

Gooding è diventato celebre per aver interpretato nel 1996 il ruolo di Rod Tidwell nel film "Jerry Maguire". Interpretazione per cui ha anche vinto l'Oscar come miglior attore non protagonista.

