Senzatetto scuoia e arrostisce un gatto in un parcheggio, un passante riprende la scena shock

Qualche giorno fa, nel parcheggio della stazione di Campoleone, ad Aprilia, in provincia di Latina, è accaduto un fatto agghiacciante: un uomo, presumibilmente un senzatetto, ha scuoiato e arrostito un gatto, infilzandolo con uno spiedo e cuocendolo poi sopra il fuoco acceso nel piazzale.

La scena è stata ripresa da un passante con il cellulare con lo scopo di denunciare la situazione di forte degrado nella quale versa ormai quella zona. L’uomo ha poi inviato il video alla Lega anti vivisezione (Lav) che ha reso noto il fatto. In seguito, l’autore del gesto avrebbe spiegato di aver trovato l’animale già morto per strada, dove un’automobile lo aveva investito: a quel punto lo ha recuperato e “cucinato” con lo scopo di cibarsene.

Sono in molti, in realtà, i cittadini che da tempo cercano di denunciare la difficile situazione di quella zona: la Lega anti-vivisezione ha spiegato che molti abitanti lamentano continui furti e reati vari proprio in quel parcheggio, tra i quali anche l’abbandono di animali che ha causato, nel tempo, l’aumentare del fenomeno del randagismo. Fortunatamente, sono anche tanti i cittadini che si prendono cura di questi cuccioli abbandonati che vivono ormai per la strada.