Sui social impazza la "flamingo pose": tutti in posa come fenicotteri

A quanto pare anche quest'anno saranno i fenicotteri rosa a fare tendenza sui social. Questa volta però le bacheche non saranno invase da gonfiabili, ma di foto scattate in perfetta "flamingo pose".

Ma di cosa si tratta? Molto semplice: nelle foto di tendenza di questa estate bisogna posizionarsi proprio come l'uccello rosa, cioè con una gamba distesa ed una piegata. Il vantaggio è che la posizione crea anche un apprezzabile effetto "snellente" per le gambe!

Le celebrità che non hanno resistito alla tentazione di scattare una foto in flamingo pose sono già tantissime.

La supermodella statunitense Kendall Jenner, ad esempio, è una vera maestra di questa tendenza e in un post mostra esattamente come posizionarsi.

tonight at amfAR wearing @giambattistavalliparis x @hm #project Un post condiviso da Kendall (@kendalljenner) in data: 23 Mag 2019 alle ore 2:02 PDT

Ma lei non è l'unica, perché tante altre star hanno seguito il suo esempio, come la modella Winnie Harlow che per farlo indossa anche un abito rosa.

Poi ci sono anche Dua Lipa, Gigi Hadid, Charlotte Crosby, Eva Longoria, Beyoncé e tante altre.

(Credits photo: Instagram)