31 bambini morti e oltre 40 ricoverati per aver mangiato dei frutti

Nel distretto di Muzaffarpur, nello stato settentrionale indiano del Bihar, si sta verificando una vera e propria emergenza: oltre 50 persone, tra le quali 31 bambini, sono morte dopo aver mangiato dei litchi, frutti locali coltivati proprio in quella zona. Il bilancio delle vittime purtroppo potrebbe salire, considerando che negli ospedali del distretto sono oltre 40 i bambini ricoverati in terapia intensiva con gli stessi sintomi.

I medici dello Sri Krishna Medical College and Hospital hanno fatto sapere che stanno facendo il possibile per salvarli, mentre il dipartimento della salute ha già diramato un avviso, invitando la popolazione a non consumare i litchi. A quanto pare, la causa di tutto sarebbe una sostanza tossica che pare sia contenuta in questi frutti: di questa sostanza si è già parlato molto in passato, ma non è stata mai individuata e studiata a fondo.

Quel che si sa con certezza è che ogni anno in questa zona si verificano dei focolai di questa sorta di intossicazione che comporta sintomi come un improvviso crollo dei livelli di glucosio nel sangue, fino ai sintomi tipici di un’encefalite acuta. Non è nemmeno la prima volta che ci sono dei decessi: come riportano i media locali, infatti, cinque anni fa le vittime furono addirittura 150. Situazioni simili si verificano spesso anche in Bangladesh e in Vietnam, altri due paesi dove i litchi sono molto coltivati.

Nel 2017 è stato condotto uno studio dal quale è emerso che i bambini della zona, dopo aver mangiato questi frutti e aver saltato i pasti principali, la sera manifestavano poi questi sintomi, ossia un abbassamento del livello di glucosio che portava poi all’encefalite acuta.