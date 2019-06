Temptation Island 2019 in tv dal 24 giugno: una coppia è già scoppiata

Dopo essere stato rinviata, l’edizione del 2019 del popolare programma Temptation Island prenderà il via il prossimo 24 giugno. Sarà sempre Filippo Bisciglia a condurre il reality, mentre le coppie protagoniste saranno quelle formate da Nunzia e Arcangelo, David e Cristina, Massimo e Ilaria, Nicola e Sabrina, Jessica e Andrea e infine Katia e Vittorio.

Le registrazioni del programma sono già iniziate in Sardegna e prima ancora dell’inizio del programma, è già successo qualcosa che ha sconvolto tutti, persino Maria De Filippi. “Nessuno di noi se lo aspettava, visto che è avvenuto dopo poche ore dall’ingresso nei villaggi”, ha raccontato la conduttrice durante un’intervista radiofonica. In sostanza, una coppia è già scoppiata anche se ovviamente non è stato ancora rivelato di quale coppia si tratta: una delle fidanzate si è subito invaghita e lasciata tentare da un single. Dopo solo quattro ore dall’inizio delle registrazioni, il fidanzato di questa ragazza è stato convocato per ben due volte nel “pinnettu”, una capanna dove c’è un monitor attrezzato per queste situazioni, per far sì che vedesse con i suoi occhi cosa stava succedendo.

Il ragazzo ci è rimasto molto male: la sua compagna, infatti, ha raccontato dettagli intimi che lo riguardano o che riguardano la loro storia, e alla seconda convocazione il fidanzato nel vedere quelle immagini pare abbia reagito davvero male, mettendosi quasi a piangere. Neanche a dirlo, la coppia si è sfasciata dopo il falò richiesto dal ragazzo, il quale proprio non si aspettava di essere tradito così e dopo solo poche ore dall’inizio delle riprese.