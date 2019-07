Addio ad Andrea Camilleri: lo scrittore siciliano aveva 94 anni

Lutto nel mondo della cultura e del cinema, ci ha lasciato Andrea Camilleri: lo scrittore siciliano, classe 1925, autore del Commissario Montalbano, era stato ricoverato circa un mese fa per un arresto cardiaco.

Ricoverato d'urgenza presso l'ospedale Santo Spirito di Roma, le sue condizioni sono apparse subito molto gravi: secondo indiscrezioni, lo scrittore sarebbe arrivato in codice rosso e sarebbe stato rianimato subito dopo l'arrivo in ospedale.

La notizia della morte di Camilleri, all'età di 94 anni, è stata appena diffusa ma già durante le settimane trascorse in ospedale sono state già tantissime le manifestazioni d'affetto e di stima nei suoi confronti.

Non molto tempo fa, durante un'intervista, lo scrittore aveva parlato anche della fine di Montalbano, scritta ormai più di 13 anni fa e recentemente rimaneggiata dal punto di vista stilistico. A tal proposito Camilleri aveva dichiarato: "Finirà Montalbano, quando finisco io, uscirà l'ultimo libro". E aveva aggiunto: "Quello che posso dire è che non si tratta tanto di un romanzo, quanto di un metaromanzo dove il Commissario dialoga con me e anche con l'altro Montalbano, quello televisivo".