Google sfida Apple e lancia gli SMS multimediali

Google sta per lanciare un nuovo protocollo dedicato all'aggiornamento dei vecchi messaggini di testo. Si chiama Rich Communication Services (RCS) e trasformerà gli SMS tradizionali in SMS multimediali. Possiamo affermare che i cosiddetti "SMS+" faranno guerra a iMessage di Apple. La nuova versione è per ora prevista per gli smartphone Android di Regno Unito e Francia.

I messaggi 2.0 si chiameranno "Chat" e, al contrario di WhatsApp, non avranno la cifratura end-to-end, almeno per il momento. Alcuni dirigenti della società, infatti, hanno già confermato che ben presto sarà prevista anche l'implementazione di un sistema che tuteli la privacy delle persone che si scrivono. "Crediamo che la comunicazione, in particolare la messaggistica, sia altamente personale e che gli utenti abbiano il diritto alla privacy per le loro comunicazioni. E siamo impegnati a trovare una soluzione", ha dichiarato Sanaz Ahari, manager di Android Messages. Per adesso, dalla società rassicurano che tutti i messaggi verranno cancellati servizio backend RCS nel momento in cui lo consegnamo all'utente finale.

L'implementazione di RCS non coinvolgerà gli operatori telefonici. Google fa sapere, infatti, che gestirà in maniera autonoma e in prima persona l'aggiornamento dei SMS 2.0. In pratica, quando il servizio sarà attivo, l'app "Messaggi" inviterà tutti gli utenti a scaricare l'aggiornamento. Ecco quello che si potrà fare con RCS Chat:

- conferma di invio/lettura;

- segnalazione che l'interlocutore sta scrivendo un messaggio;

- possibilità di ricevere/inviare foto e video in HD;

- chat con più partecipanti;

- invio dei messaggi utilizzando la rete WiFi e la connettività dati.