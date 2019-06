Il "Chandler" di Friends è irriconoscibile: le foto di Matthew Perry preoccupano i fan

Maglietta sporca, tuta larga, appesantito, unghie lunghe e aspetto decisamente trasandato: non è di sicuro la migliore forma in cui sia apparso Matthew Perry, l'attore che interpretava il ruolo di Chandler Bing della fortunata serie "Friends".

Erano ormai due anni che l'attore era praticamente sparito dalla circolazione: non si mostrava in occasioni pubbliche e non ha partecipato ad alcuna produzione cinematografica. E ad un anno fa risale la notizia di un intervento d'urgenza a causa di una perforazione gastrointestinale.

Paparazzato per le vie di New York, le sue immagini sono state pubblicate dal Daily Mail e hanno fatto in poco tempo il giro del web, preoccupando non poco i fan proprio in questo momento, che comincia a sollevarsi qualche voce su una possibile nuova stagione della serie.

L'attore già in passato aveva avuto seri problemi di dipendenza da alcool e droga, che non aveva mai nascosto. La sua prima volta in rehab, per tentare di disintossicarsi, risale al 1997 e coincide con l'apice della sua carriera.

L'attore non aveva esitato a confessare i suoi problemi di dipendenza durante alcune interviste, dichiarando che beveva un litro di vodka e prendeva trenta pillole al giorno.

(Credits photo: Instagram)