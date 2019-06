Prevista un'ondata di caldo africano: picchi di 40 gradi in città

Un giugno così caldo non si vedeva dal 2003. Ma le previsioni per i prossimi giorni non mettono niente di buono in fatto di afa. Tra giovedì 27 e venerdì 28 giugno, infatti, la colonnina potrebbe arrivare a 40 gradi. A confermarlo i metereologi. Questo mese è stato caratterizzato da altre ondate di caldo, ma mai prima di adesso si erano toccate punte così alte.

E le città più colpite? Saranno quelle del centro nord. Qui, infatti, il caldo sarà più asfissiante. Più precisamente, nella giornata di venerdì si potrebbero raggiungere i 40 gradi in Piemonte. Anche la Sardegna sarà presa di mira e l'arco centrale tirrenico, fino all'Umbria.

Al sud, invece, il caldo sarà più contenuto, dentro la media stagionale. Anzi, potrebbero verificarsi anche delle piogge.

Si consiglia come sempre di prendere delle misure precauzionali per non farsi cogliere di sorpresa dall'ondata di caldo africano in arrivo. È bene non uscire di casa nelle ore più a rischio, di bere molta acqua e mangiare molta frutta. Questo vale soprattutto per gli anziani e i più piccoli.