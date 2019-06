Morto lo youtuber Etika: il corpo è stato ritrovato giorni dopo la sua scomparsa

Si chiamava Desmond Amofah, in arte Etika, aveva 29 anni ed era uno youtuber famoso tra gli appassionati di videogiochi grazie ai video legati al mondo Nintendo che pubblicava online. Il giovane era scomparso dal 19 giugno e la Polizia di New York si era messa subito a cercarlo. Il giorno in cui ha fatto perdere le sue tracce, il giovane aveva condiviso e in seguito eliminato dal suo canale YouTube un video intitolato “I’m Sorry”, una clip allarmante per la quale i suoi fan hanno pensato volesse suicidarsi, anche perché pare che di recente avesse iniziato a soffrire di disturbi mentali.

Dopo giorni di ricerche, il corpo senza vita di Etika è stato ritrovato dalla polizia: le circostanze del decesso sono ancora da chiarire e per questo le indagini proseguiranno. Secondo quanto emerso finora, alcune serrature del suo appartamento sarebbero state forzate. All’interno dell’abitazione, però, sono stati ritrovati i suoi oggetti personali, come il monitor da gaming al quale teneva molto. Inizialmente si era pensato a un allontanamento volontario ma ora ci sono molti dubbi da chiarire; in seguito, durante le ricerche, i suoi vestiti sono stati ritrovati nei pressi del ponte di Manhattan.