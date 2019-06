Il principe William: "Come reagirei se uno dei miei figli fosse gay?"

Come si comporterebbe il principe William se uno dei suoi figli, George, Charlotte o Louis, gli dicessero di essere omosessuali? Se la questione non sconvolge i più, il duca di Cambridge deve fare i conti con la famiglia reale e con il peso che essa si porta dietro. Quindi, come reagirebbe William? Bene, non sarebbe assolutamente un problema. E a dirlo è stato proprio lui.

"Io penso che, ovviamente, reagirei assolutamente bene", ha confermato il principe a un attivista per i diritti omosessuali che lo ha interpellato. "L'unica cosa di cui sarei preoccupato - ha continuato - è come questo possa essere visto o interpretato dalla società, in particolare per il ruolo che i miei figli rivestono". Non ha tutti i torti papà William. L'importante è parlarne con la moglie e madre, e questo il duca di Cambridge lo ha già fatto. "Catherine e io abbiamo già parlato molto".

La preoccupazione del primogenito di Carlo e Diana è lecita. Anche se Londra è una delle città più aperte e cosmopolite al mondo, non mancano di certo quotidiani episodi di razzismo versi gli omosessuali. Solo qualche giorno fa, una coppia lesbica è stata picchiata a sangue, perché si è rifiutata di baciarsi in pubblico per divertire un gruppo di teppisti.

Insomma, dopo le sue dichiarazioni, William può essere considerato il principe rivoluzionario.