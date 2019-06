Morto il papà di Alf, Max Wright

È morto l'attore Max Wright, famoso soprattutto per essere stato il papà di Alf nella famosa omonima serie americana. A darne il triste annuncio la famiglia: Max aveva 75 anni e si è spento dopo una lunga lotta contro un cancro, che gli era stato diagnosticato nel 1995.

Tutti ricordano la sit com che lo ha portato il successo, una serie dagli elementi fantascientifici, dove il protagonista era Alf, un alieno di ben 229 anni. Ma l'attore non era solo il padre adottivo del simpatico pupazzo ricoperto di pelo: ha recitato, tra gli altri, anche in Friends. Con Ross, Chandler, Rachel, Monica e gli altri, Wright era il manager del bar dove la banda si recava tutti i giorni.

Ci lascia così un grande personaggio della tv degli anni '80 e '90. Anche sua moglie, nel 2017, è morta per lo stesso male.