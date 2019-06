Abbandonano il cane con la sua poltrona preferita: le immagini strazianti

Una storia straziante, che commuove e fa riflettere. Purtroppo in questo periodo dell'anno sono molti i cani che vengono abbandonati, nonostante tutte le campagne di sensibilizzazione. Ma quello che è successo a Brookhaven, in Mississippi, non si era mai sentito. Un cucciolo di appena 4 mesi è stato abbandonato sul ciglio della strada con la sua poltrona preferita. I padroni probabilmente erano convinti che in questo modo l'animale non si sarebbe mosso, nell'attesa di vederli tornare.

E invece i proprietari non si sono più visti e il cagnolino è rimasto lì immobile per giorni. Fino a quando un uomo l'ha notato e si è avvicinato. Il cane era visibilmente malnutrito, chissà da quanto tempo non mangiava, e molto impaurito. Non voleva lasciare quella poltrona, la stessa che lo aveva accolto tante sera quando era ancora a casa. Se fosse sceso da lì, probabilmente non avrebbe visto i "genitori" tornare.

"Mentre guidavo per andare sul posto, mi è venuto un pugno allo stomaco", queste sono state le parole dell’ufficiale di controllo degli animali, Sharon Norton, che ha preso la segnalazione. "Quel povero cagnolino era almeno da quattro o cinque giorni senza cibo. Era molto denutrito".

"Era molto spaventato - ha continuato l'ufficiale - perché era una zona strana: è una strada deserta. Da entrambe le parti ci sono solo boschi. E lì vicino c’è solo una strada interstatale, potenzialmente pericolosa se si fosse allontanato".

In un post su Facebook, l'ufficiale Norton ha scritto: "A te che hai scaricato questa poltrona, sappi che il tuo cucciolo stava aspettando che tu tornassi, si stava lentamente lasciando morire di fame perché aveva paura di lasciare la sedia per andare a cercare del cibo. Ma un giorno il Karma si incontrerà con te".

Le foto del cagnolino sulla poltrona sono state pubblicate sui social e hanno fatto presto il giro del mondo commuovendo tutti. Ora si trova in un posto sicuro, è stato curato ed è accudito con amore. Resta in attesa di una famiglia che lo ami, questa volta, per tutta la vita.