Elisabetta Gregoraci insultata per una foto con il figlio: la risposta epica

Un selfie con il figlio ha scatenato un mare di polemiche. Stiamo parlando di uno scatto pubblicato da Elisabetta Gregoraci su Instagram: nella foto ci sono lei e Nathan, il figlio nato dall'amore con Flavio Briatore. La rete proprio non l'ha mandata giù quell'immagine. Perché Elisabetta nel selfie accenna una linguaccia un po' birichina. “E ma sta faccia da tr***n per un selfie da mamma non mi pare normale”, questo è stato il commento più duro.

I personaggi dello spettacolo sono spesso sotto il mirino degli haters per il loro ruolo di genitori. Sono molte le persone che ritengono, infatti, inopportuni alcuni atteggiamenti in presenza dei figli. Diventano tutti educatori e sputano sentenze. Ma la Gregoraci stavolta non ci sta e risponde a tono al follower che l'ha accusata di "non essere normale": "Nemmeno una donna che usi questo linguaggio scurrile".

La soubrette ha spesso e volentieri ribadito la sua posizione di fronte a questo genere di polemiche. Non molto tempo fa, in una intervista a tal proposito ha dichiarato: "Mi accusano e francamente, me ne infischio".

Dopo il divorzio da Briatore, Elisabetta ha ritrovato la felicità accanto all'imprenditore Francesco Bettuzzi. E a quanto si vede dalle foto che pubblica sui social ogni giorno è in splendida forma.