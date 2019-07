Temptation Island 2019, anticipazioni terza puntata: colpo di scena con Vittorio

Lunedì 8 luglio andrà in onda la terza puntata di Temptation Island 2019 e, secondo le anticipazioni che stanno già circolando in queste ore, gli spettatori ne vedranno davvero delle belle.

Innanzitutto ci sarò un nuovo falò di chiarimento tra Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco: nel primo, risalente alla scorsa puntata, lei aveva deciso di chiudere la storia con il fidanzato dopo che lui, pensando di non essere ripreso, ha baciato la single Sonia. A quanto pare, però, dopo alcuni giorni di riflessione, Nunzia avrebbe deciso di rivedere il suo ex per dirgli le sue conclusioni e potrebbe arrivare a chiedergli di darsi una seconda possibilità.

Passiamo a Massimo Colantoni: nella scorsa puntata, il concorrente ha visto la sua fidanzata Ilaria Teolis avvicinarsi molto al single Javier, cosa che lo ha fatto infuriare e, dopo lo sfogo già visto, pare che anche lunedì Massimo tornerà a esprimere il suo rancore nei confronti della ragazza.

E non sarà l’unico: a quanto pare, anche Katia Fanelli sarebbe su tutte le furie dopo aver visto il fidanzato Vittorio Collina molto vicino a una single, talmente vicino che pare ci sia anche scappato un bacio. Dopo aver visto la scena, Katia sarebbe entrata in crisi e pare abbia promesso di “scatenare l’inferno”.

Infine, nella puntata di lunedì vedremo anche la resa dei conti tra Andrea Filomena e Jessica Battistello: a quanto pare, Andrea avrebbe visto l’ennesimo video che mostra la fidanzata mentre si apparta con il single Alessandro. A questo punto, sembra che Andrea abbia preteso un confronto con la ragazza, intenzionato a chiarire e porre fine a quanto sta accadendo, in un modo o nell’altro.