Michelle Hunziker confessa: "Sono stata vittima di ricatti sessuali"

Michelle Hunziker ha recentemente rilasciato una lunga intervista al settimanale Oggi in cui ha parlato della sua carriera e dell'amore con Tomaso, rivelando alcuni dettagli inediti, come le numerose avances sessuali che ha subito nel suo percorso lavorativo.

La Hunziker cerca di lanciare un messaggio alle giovani donne che desiderano intraprendere la carriera nel mondo dello spettacolo. La showgirl sa bene quanto queste ragazze siano piene di sogni e di speranze, ma "esposte al rischio di lasciarsi infinocchiare da manipolatori che fanno promesse".

Per le donne adulte il discorso è diverso: "quando si trovano davanti a un ricatto sessuale possono e devono dire di no, altrimenti diventano corresponsabili, non più vittime", dichiara Michelle. Lei stessa rivela di aver subito ricatti sessuali e di esserne uscita a testa alta.

Per quanto riguarda l'amore, Michelle rivela che Tomaso Trussardi è l'uomo con cui è riuscita a ricostruire una felicità, quando quasi non ci sperava più. Ma con lui le cose non sono state sempre semplici perché "sono molto diversi" e si litiga spesso.

Lei si porta dietro il peso della continua esposizione mediatica. Inoltre lui appartiene ad una famiglia storica, discreta e chic: Michelle non fa mistero di essersi sentita spesso "un pesce fuor d’acqua".

Ma poi, aggiunge: "Guardo le bambine che stanno bene, penso ad Aurora che sta facendo il suo percorso, all’uomo con cui ho ricominciato daccapo quando non mi sembrava più possibile e mi sento felice nella mia pelle, mi godo fino in fondo questo premio della vita”.

(Credits photo: Instagram/therealhunzigram)