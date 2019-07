Disney: videocassette vendute per migliaia di euro su eBay? Ecco la verità

Da tempo ormai circolano voci insistenti sul valore da capogiro delle vecchie videocassette dei classici Disney, come La sirenetta, Robin Hood, Red e Toby o La bella e la bestia. Quindi potremmo avere un piccolo tesoro impolverato dimenticato in soffitta? Le cose non stanno proprio così...

Effettivamente, già dal 2016, facendo un giro su eBay è possibile trovare alcune videocassette in vendita a più di 15mila euro. Addirittura i set da collezione e le edizioni Black Diamond, vendute tra il 1984 e il 1993 pare valgano addirittura milioni di dollari. Ma forse, a guardar bene, c'è qualcosa che non quadra.

In realtà, come rivela Balance Small Business Blog, per quanto questo tipo di prodotti che fanno leva sulla nostalgia possano effettivamente avere un grande valore per i collezionisti, queste cifre visibili su eBay sono un tantino gonfiate. va infatti precisato che il prezzo richiesto per un prodotto su questa piattaforma può essere ben diverso dall'effettivo prezzo di vendita.

Su eBay si può partecipare ad un'asta (per svago) facendo lievitare il prezzo senza effettivamente effettuare l'acquisto del prodotto. Inoltre alcune di queste inserzioni possono non essere autentiche. Infine non è da escludere che questo sia un modo per riciclare denaro o condurre affari illeciti sotto mentite spoglie.

Molto spesso per scoprire la non autenticità di una inserzione basta (banalmente) osservare le numerose recensioni per inserzioni che riguardano un unico pezzo da collezione. Un po' strano, no?

Insomma, come sempre, in rete bisogna saper distinguere la realtà dalle apparenze!

(Credits photo: Instagram)