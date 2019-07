Ghiaccioli alla Nutella, ecco come farli in casa

Se siete golosi e non potete fare a meno della Nutella, per voi esiste una nuova ricetta che consente di mangiare l’amatissima crema alle nocciole in versione estiva. Come? È semplice, realizzando dei ghiaccioli al gusto Nutella.

La ricetta riportata da Cosmopolitan per realizzare queste delizie estive è molto facile e servono solo tre ingredienti: 1 tazza di panna montata, mezza tazza di latte e 3 cucchiai di Nutella. Questi tre componenti vanno amalgamati insieme in una ciotola, facendo in modo che si mescolino bene, utilizzando magari una frusta.

Ottenuto il composto, basterà versarlo in degli stampini per ghiaccioli o, in alternativi, in dei bicchierini di carta. In quest’ultimo caso, i bicchieri vanno coperti con della carta stagnola in cui va infilato il bastoncino di legno che serve per reggere il ghiacciolo. Infine, i ghiaccioli così ottenuti vanno messi in freezer per almeno tre ore, così da poterli gustare e trovare refrigerio con un prodotto fresco ma allo stesso tempo goloso!