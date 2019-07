Fa la pipì sulla tomba della suocera per vendicarsi dell'ex: denunciata

Lo strano episodio è accaduto nel cimitero di Rivarolo, vicino Torino. Una donna è stata beccata dal suo ex mentre orinava sulla tomba di sua madre.

Secondo alcune ricostruzioni, l'uomo aveva notato già da giorni alcune cose strane che accadevano al cimitero sulla tomba di sua madre. Dalla candeggina versata nel vaso di fiori freschi per farli appassire a vari altri segni di oltraggio sulla tomba.

Insospettito, l'uomo ha così deciso di appostarsi tra le lapidi per scoprire cosa accadeva sulla tomba della sua amata mamma. Durante uno di questi appostamenti si è trovato di fronte la scena surreale.

La sua ex compagna, una cinquantenne che proprio non voleva accettare la fine della loro relazione, avvicinatasi alla tomba della compianta, si abbassava i pantaloni e urinava sul marmo in segno di massimo sfregio nei suoi confronti.

L'uomo, nonostante lo choc, ha avuto la prontezza di riprendere con lo smartphone la scena. Consegnato il video alle forze dell'ordine, la donna è stata denunciata per vilipendio e atti persecutori.