Il caldo non ti fa dormire? Arriva il cuscino refrigerante

Il caldo dei giorni scorsi ha certamente reso insonni le notti di molti che, accaldati, si sono aggirati per casa in cerca di refrigerio. ma l'estate è ancora lunga e un sano riposo è indispensabile per affrontare la giornata successiva...

In realtà una soluzione alternativa al condizionatore acceso per tutta la notte ci sarebbe e non è neanche difficile da procurare: si tratta di un pratico cuscino con gel refrigerante delle dimensioni di 54,5 x 29,5 cm, in vendita su Amazon alla modica cifra di 25 euro!

L'idea è semplice e geniale: questo sottile cuscino in gel va messo in frigo per 2 o 3 ore, per poi essere posizionato sul cuscino che utilizziamo abitualmente. Per la gioia di chi soffre il caldo, resta fresco per tutta la notte.

Non è necessario riempirlo d'acqua, è realizzato in nylon impermeabile di alta qualità ed è a prova di perdite. Può essere agevolmente trasportato e può essere utilizzato per interni ed esterni.

Questo cuscino, oltre ad essere una soluzione ideale contro il caldo estivo, è perfetto anche in caso di dolori (come quelli muscolari) o per combattere le vampate di calore durante la menopausa.

Insomma, un alleato perfetto!

(Credits photo: Amazon)