Questa ragazza vende l'acqua con cui ha fatto il bagno a 30 dollari e fa il botto

Su internet si trova di tutto. Anche l'acqua utilizzata per farsi il bagno. Sì, avete capito bene. Queste pazza idea è venuta a Belle Delphine, una streamer e cosplayer di successo. La ragazza ha deciso di mettere in vendita sul suo shop online, l'acqua che utilizza per farsi il bagno... quella sporca per capirci. Ogni flaconcino personalizzato costa la bellezza di 30 dollari. Il boom è arrivato subito: Belle ha 4,1 milioni di follower su Instagram e ognuno di loro voleva la sua acqua!

Il flacone di acqua da bagno è andato a ruba, ma come l'influencer raccomanda "non è potabile e dovrebbe essere usata solo per scopi sentimentali". Con sguardo ammiccante e mosse provocanti, la ragazza ha dedicato la sua acqua a tutti i "gamer assetati". Ecco qui un video "promozionale".

Se volessi anche tu una confezione di "Gamer Girl Bath Water" - questo il nome del "prodotto" - sappi che oggi non potrai averlo perché è tutto esaurito. Le vendite sono andate benissimo e la ragazza ha acquisito ancora più popolarità. Tra l'altro chi ha comprato l'acqua da bagno di Belle ha dichiarato su YouTube di essere felicissimo di averlo fatto.