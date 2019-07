Muore durante la proiezione di Annabelle 3: è mistero

È arrivato nelle sale il terzo capitolo di Annabelle, la bambola posseduta. Il franchise horror fa davvero molta paura e le sue scene inquietanti potrebbero essere state la causa della morte di uno spettatore. Bernard Channing, un uomo di 77 anni, britannico, è deceduto durante la proiezione del film al cinema. Non si sa esattamente di cosa sia morto l'uomo, sappiamo solo che si trovava in Thailandia in vacanza e aveva partecipato alla proiezione della pellicola insieme ad altre persone.

Una bruttissima notizia che si fa ancora più macabra perché nessuno dei presenti si è accorto del malore, e della conseguente morte, del 77enne. Uno volta finito il film, infatti, quando le luci si sono accese, tutti si sono accorti che non respirava più. La donna che lo ha trovato per prima si è messa a urlare attirando l'attenzione.

Accorsi sul posto, i soccorsi hanno dichiarato morto l'uomo all'interno della sala cinematografica e lo hanno trasportato fuori attraverso una uscita laterale. Non possiamo collegare il decesso del sig. Channing alla visione del film horror. Certo è che le scene cruente e inquietanti possono in qualche modo aver interferito.

Le Autorità locali hanno dichiarato: "Il decesso ha avuto luogo circa alle 20, ma per ora non possiamo andare oltre delle semplici ipotesi. Per determinare le cause della morte dovremo attendere i risultati dell'autopsia. Pensiamo comunque che si tratti di morte naturale e per tale ragione escludiamo che possano esserci altre persone collegate alla morte dell'uomo".