Non sente più niente durante i rapporti orali: fa causa al dentista

Vita sessuale rovinata per via dell'intervento del suo dentista. È così che una donna di Busto Arsizio ha fatto causa al suo odontoiatra. Secondo quanto lei stessa ha sostenuto, non avrebbe più nessun tipo di sensibilità durante i rapporti orali. La signora ha riferito che non prova più alcun piacere con il marito. Per questo motivo, la 40enne (che ha ancora tante avventure da vivere sotto quel punto di vista) ha deciso di citare in giudizio il suo dentista.

Ora, come sia possibile che le cure di un odontoiatra possano interferire sulla sensibilità della bocca non è affatto chiaro. La vicenda, però, è stata raccontata nei minimi dettagli dalla donna. Si era recata dal dottore per una carie. Qui è stata sottoposta a una trapanazione: sarebbe stata questa a toglierle la sensibilità palatale. È vero, non sono operazioni piacevoli, ma forse accusare il dentista di una cosa del genere è un po' eccessivo. Dopo la terapia, la signora non avrebbe sentito più nulla.

La donna ha chiesto, quindi, un risarcimento sia per danni fisici che morali. Il suo rapporto con il marito, infatti, ha subito un bel colpo. La cifra non è stata definita dalla malcapitata, che ha lasciato ai giudici la valutazione della somma da versarle come risarcimento. A tal proposito è stato nominato un perito che dovrà analizzare l'operato del dentista. Non potrà, purtroppo, verificare lato sensibilità palatale: per questo motivo sarà ascoltato il marito come testimone.