Temptation Island, l'autrice rivela: "Ci sono cose che non vi abbiamo mostrato"

Raffaella Mennoia, autrice e capo-progetto di Temptation Island, parla del successo del docu-reality, in una intervista rilasciata a Il fatto quotidiano. L'autrice spiega che il programma piace tanto perché permette a chiunque di rivedersi in queste storie, che siano state vissute direttamente o indirettamente.

Quando le si fa notare che qualcuno lo definisce un programma trash, ribatte con fermezza. Secondo la Mennoia quelle che partecipano allo show sono "coppie vere" che decidono di mettersi alla prova e dimettere in gioco i propri sentimenti. Proprio per questo può accadere di tutto, anche un litigio animato. Ma questo, per lei, non significa essere trash.

Raffaella rivela che per scegliere le 6 coppie da introdurre nel villaggio delle tentazioni, sono state provinate ben 140 coppie. Non esiste un criterio preciso di valutazione, semplicemente vengono scelte le coppie che "convincono di più". Va tenuto presente che, quando si sceglie una coppia, si può soltanto immaginare, ma non si può in alcun modo prevedere quale sarà il suo percorso.

La Mennoia spiega di effettuare gran parte della selezione comportandosi come lo spettatore medio, scegliendo le coppie che le piacciono di più e che vorrebbe vedere nel programma come spettatrice.

Ma quello che accade è sempre sotto l'occhio attento delle telecamere? A quanto pare no. L'autrice, infatti, rivela che non tutto viene mostrato: "sono successe altre cose che non abbiamo fatto vedere per rispetto del pubblico".

L'intervista non poteva dirsi finita senza qualche anticipazione sulle prossime puntate, così Raffaella Mennoia rivela che ci saranno ancora confronti accesi e, almeno due, saranno addirittura clamorosi.

Dunque è in arrivo un finale decisamente sorprendente...