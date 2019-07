Decapita la fidanzata, l’influencer Bianca Devins, poi posta le foto choc del corpo mutilato su Instagram

Bianca Devins viveva a Utica, nello Stato di New York, aveva solo 17 anni ma in rete aveva già 35mila followers e per questo stava diventando un’influencer di successo. La sua vita è stata però stroncata dal suo fidanzato, il 21enne Brandon Clark: domenica scorsa, al ritorno da un concerto, il giovane l’ha decapitata, poi ha fotografato il suo corpo mutilato e ha pubblicato le immagini choc su Instagram. “I’m sorry Bianca”, ha poi scritto tra i commenti alle foto, un “mi dispiace” che rende ancora più agghiacciante questa storia degna di un film dell’orrore.

Le terribili foto sono rimaste online per ore prima di essere rimosse, nonostante la segnalazione del post. In seguito, Brandon ha pubblicato una story sul suo profilo che lo ritrae nella sua auto dal titolo “Qui si arriva all’inferno”. “È qui la redenzione, giusto?”, scrive il ragazzo nel video, probabilmente riferendosi all’intenzione di suicidarsi dopo l’atroce gesto commesso. Dopo poco tempo, infatti, il giovane ha chiamato il 911, ha confessato l’omicidio e ha espresso la sua intenzione di uccidersi a sua volta.

Grazie al segnale del gps dello smartphone, la Polizia è riuscita a trovare il ragazzo che, nel frattempo, si era già tagliato la gola con un coltello. Gli agenti sono riusciti a fermare l’emorragia e a portarlo il ospedale, dove si trova anche adesso ricoverato. Secondo quanto dichiarato dagli agenti, il corpo mutilato di Bianca è stato ritrovato a pochi metri dall’auto del fidanzato. “Odio dover scrivere questo – ha scritto sui social Lil Devins, la sorella di Bianca, anche lei influencer - Odio sapere che non tornerai a casa come eri solita fare. Eri la migliore sorella che chiunque avesse potuto desiderare. Grazie per esserci stata sempre per me”.

Brandon e Bianca si erano conosciuti proprio su Instagram un paio di mesi fa: domenica sera, al ritorno dal concerto, tra di loro sarebbe scoppiato un violento litigio, culminato con il folle gesto da parte del ragazzo.