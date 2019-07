Temptation Island: la nuova vita di Jessica Battistello e Andrea Filomena

Jessica Battistello e Andrea Filomena si sono lasciati. I due concorrenti di Temptation Island hanno deciso di uscire separati dal programma e sui social network già vediamo la loro vita separata. I due non potevano condividere foto e video durante la trasmissione, ma ora che sono tornati alla vita reale possono pubblicare quello che vogliono. I più affezionati, sapranno già che Jessica ha deciso di abbandonare il programma tra le braccia del tentatore Alessandro Zarino. Ma su questa nuova storia d'amore già ci sarebbero delle difficoltà.

Nelle foto su Instagram, infatti, Jessica e Alessandro non sono mai in compagnia l'una dell'altro. Lei va a Venezia, mentre lui si allena a crossfit. Tra i due sarebbe già finita? Secondo alcuni rumors, sembrerebbe proprio di sì. Anche se ancora non ci sono comunicazioni ufficiali in merito. La Battistello era serena, quando nel falò anticipato richiesto dall'ex Andrea, gli ha confessato i suoi sentimenti per il single Alessandro.

Dal canto suo Filomena ha dovuto incassare il colpo, e ora che è fuori da Temptation Island ha ringraziato tutti i fan per il supporto che gli hanno dato in questi giorni. "Grazie a tutti per i bei messaggi di incoraggiamento", ha scritto in una storia su Instagram.

Cosa sarà di Jessica e Alessandro? Ma siamo proprio sicuri che sia finita la storia d'amore con Andrea? Tutti questi interrogativi probabilmente troveranno una risposta nei prossimi giorni.