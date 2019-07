Perde il naso per una rara malattia: oggi ha una collezione di protesi magnetiche

La protagonista di questa storia è Jayne Hardman, una donna di 49anni di Redditch, una città del Worcestershire, Inghilterra.

Jayne ha perso il naso a causa di una rara malattia autoimmune e oggi utilizza una serie di protesi magnetiche. La donna ha voluto condividere la sua storia con gli altri per questo ha accettato di essere intervistata e ha partecipato ad alcuni programmi televisivi.

Nel 2012, mentre giocava con il suo cane (un mastino napoletano di 14 anni), Jayne fu colpita al naso dall'animale con una testata. La perdita di sangue e il gonfiore che col tempo non accennava a diminuire misero in allarme lei e la sua famiglia. Rivolgendosi ad un esperto, le fu diagnosticata la granulomatosi di Wegener.

Questa malattia, che può essere mortale se non curata in tempo, le ha fatto perdere il naso. Jayne non usciva più di casa perché le persone la fissavano inorridite. Ma pian piano, con l'aiuto della sua famiglia e dei medici, ha superato il momento più difficile e, dopo anni terribili di isolamento, ha trovato una soluzione che le permette di camminare nuovamente tra la gente senza essere osservata: delle protesi magnetiche.

Jayne ha speso oltre 3mila sterline per una vera e propria collezione di nasi che, come ha raccontato lei stessa, utilizza nelle diverse situazioni in cui si trova. Ad esempio, ha un naso arrossato (tipo da ubriaco) che mette quando prende un po' di sole oppure quando beve qualche bicchierino in più e la pelle intorno si arrossa.

La donna ha raccontato che non ce l'avrebbe fatta senza l'aiuto dei suoi figli e di suo marito ed è felice di questa soluzione che le consente finalmente di camminare passando quasi inosservata tra la gente. Jayne sa perfettamente di essere fortunata ad aver scoperto in tempo la patologia e ad essere ancora viva.

(Credits photo: dailymail.co.uk)