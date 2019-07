Pio e Amedeo imitano Belen con il ghiacciolo e scatenano l'ilarità del web

Quando fa troppo caldo, non c'è niente di meglio di un bel ghiacciolo rinfrescante!

Deve averlo pensato anche la bella showgirl argentina che proprio ieri ha postato sul suo account Instagram da 8,8 milioni di follower uno scatto bollente e decisamente sexy che ha letteralmente infiammato la rete. Belen Rodriguez si è infatti mostrata in una foto mentre lecca un ghiacciolo in spiaggia. Nella didascalia della foto si legge semplicemente: "FRESH".

Inutile dire che lo scatto, in pochissime ore, ha guadagnato quasi 476mila like, per non parlare dei commenti. Insomma, un vero tripudio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@belenrodriguezreal) in data: 17 Lug 2019 alle ore 11:35 PDT

lo scatto è stato notato da tanti... compresi Pio e Amedeo, il duo di comici italiani formato da Pio D'Antini e Amedeo Grieco.

I due proprio stamattina hanno cercato di replicare il successo di Belen, mettendosi in posa e imitando la showgirl con il ghiacciolo. La foto è stata postata con la didascalia “Buongiorno… #fresh”.

Visualizza questo post su Instagram Buongiorno... #fresh Un post condiviso da Pio e Amedeo (@pioeamedeo83) in data: 18 Lug 2019 alle ore 12:49 PDT

Il risultato? La foto di Pio e Amedeo non ha ottenuto lo stesso numero di like di Belen, ma si può dire che ha proprio conquistato la rete, scatenando l'ilarità.

Oltre 233mila like e più di 3mila commenti pieni di emoticon che ridono a crepapelle. E c'è anche il commento di Simona Ventura che scrive: “Proprio lo stesso effetto”.

(Credits photo: Instagram/pioeamedeo83)