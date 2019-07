Kylie Jenner nuda su Instagram: lo scatto hot fa impazzire i fan

Kylie Jenner è sicuramente tra i personaggi del clan Kardashian che amano provocare più di altri. Spesso la modella è finita sui giornali per i suoi look provocanti e a volte anche per le sue foto un po’ troppo ritoccate. Stavolta, invece, Kylie ha voluto lasciare tutti a bocca aperta pubblicando su Instagram un’immagine che la mostra come mamma l’ha fatta.

“Modalità vacanza”, questa è la didascalia dello scatto che sta letteralmente facendo impazzire i fan della modella. In questa foto, Kylie è infatti completamente nuda: è seduta sul bordo di una sorta di fontana, probabilmente dell’hotel nel quale alloggia, ha le gambe accavallate, un braccio a coprire il seno e un ampio cappello che le copre il volto. La foto, dunque, è sexy e provocante pur non lasciando scoperta ogni zona del corpo: ma tanto è bastato per mandare i follower in visibilio.

In meno di un giorno lo scatto hot di Kylie ha superato 11 milioni di like e ha ricevuto oltre 90mila commenti.