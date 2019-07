Arriva il primo barista robot d'Italia e si trova a Milano

Ti piacerebbe essere servito da un cameriere robot? Non è fantascienza, ma è quello che succede in un locale nel centro di Milano... il primo bar robotico d'Italia. Qual è? Si tratta del "The View", la caffetteria che si trova sulla terrazza del Town House Hotel e si affaccia proprio su Piazza del Duomo. Qui c'è Toni, il bartender robotico.

Toni prende le ordinazioni attraverso un'app, e questa non è una novità. Dopo di che, il robottino dietro al bancone prende tutti gli ingredienti che gli servono per l'ordine, li miscela o li shakera e li dà al cliente. Le sue mani robotiche riescono a prendere le bottiglie e a fare dei cocktail fenomenali. Toni è molto efficiente. Riesce, infatti, a fare la bellezza di 80 drink all'ora... un vero e proprio record.

Ecco un video che mostra come lavora il robot barista.

Sviluppato da una società di Torino, Toni riesce a muovere le braccia su 6 assi: in questo modo può prelevare e fare quello che vuole. Ovviamente i suoi movimenti sono processati da un computer interno, dove sono riepilogati tutti gli ordini che prende. È possibile ammirare il robot barista fino all'autunno prossimo.

Insomma, non ci resta che provare un bel mojito fatto dal Toni, il barman robot che dà spettacolo con la sua maestria tra shaker, soda e ghiaccio.