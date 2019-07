Temptation Island, ex concorrente arrestato per spaccio: "Ero disperato"

Alessio Bruno, concorrente dell'edizione 2017 del programma televisivo Temptation Island è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Alessio, che gestisce una attività commerciale con l'ex fidanzata Valeria Bigella (con cui aveva partecipato al programma), da diverso tempo svolgeva di nascosto questa ulteriore attività illegale e per questo era già sorvegliato dalla polizia.

Tutte le operazioni illecite venivano svolte in una casa popolare occupata. Qui i militari hanno rinvenuto contante per il valore di 5mila euro e 23 dosi di cocaina già pronte per lo spaccio.

Alessio è stato processato per direttissima e condannato a 2 anni e 8 mesi di carcere, oltre al pagamento di 14mila euro di multa. Secondo alcune fonti, in sua difesa avrebbe detto di essere disperato perché la sua fidanzata (Eleonora d'Alessandro) guadagna più di lui e di aver cominciato a spacciare da circa un mese proprio per far fronte alle abitudini dispendiose della showgirl e sosia di Belen.

Dopo un primo momento di silenzio, Eleonora, in un lungo post su Instagram, ha dichiarato che Alessio ha sbagliato, ma che lei gli resterà accanto qualsiasi cosa succeda. E a proposito delle motivazioni e dei quantitativi riportati dai media, si dice "scioccata", precisando che "ci sono degli atti giudiziari che dimostrano ogni cosa".

(Credits photo: Instagram/alessiobruno88)