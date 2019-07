L'assurdo rimedio per sconfiggere il caldo? Un ghiacciolo appoggiato sulle parti intime

Nel Regno Unito sta dilagando una pratica poco ortodossa per sconfiggere il caldo. Le donne mettono un ghiacciolo sopra le parti intime per provare così un po' di frescura. Sì, avete capito bene: infilano un gelato sulla vagina! È allarme e i medici stanno mettendo in guardia tutte le donne. È molto pericoloso, infatti.

"La vagina è composta da una pelle molto delicata e sensibile", spiega Sarah Velsh, della società di preservativi Hanx. "Il ghiaccio può attaccarsi alla pelle delicata della vagina e causare traumi e danni reali. Inoltre, inserire qualsiasi alimento nella vagina può introdurre microbi, interrompendo il suo normale equilibrio e consentendo a un ambiente di crescita batterica e allo sviluppo di infezioni".

Si è unita al coro per indurre le donne a smettere con questa pratica assurda, anche la ginecologa Anne Henderson, che in un'intervista a Sun, ha detto: "Qualsiasi cosa con colorante alimentare, profumo o alti livelli di zucchero ha un impatto negativo sul pH vaginale e sul lattobacillo e potrebbe aumentare il rischio di infezione vaginale". Il pericolo, quindi, di avere brutti effetti collaterali è molto alto. Sempre la dottoressa Henderson avverte che, in questo modo, è possibile contrarre malattie come "il mughetto e la vaginosi batterica".

Per sconfiggere l'afa e il caldo torrido esistono altri sistemi, sicuramente meno originali, ma più efficaci e più sicuri. Non uscire nelle ore più calde, ad esempio. Oppure, bere molta acqua. Il ghiacciolo in vagina proprio no... è meglio mangiarlo. State attente, non fatelo mai.