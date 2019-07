Tania Cagnotto in vacanza si esibisce con i genitori e il marito in tuffi sincronizzati

La campionessa di tuffi Tania Cagnotto in questo periodo si sta preparando per le gare di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 insieme alla collega Francesca Dallapè. Tra un allenamento e l’altro, però, Tania si è concessa una vacanza a Porto Cervo, in Sardegna, insieme alla sua famiglia.

L’atleta sta trascorrendo delle giornate di relax insieme ai genitori e al marito e, in questo caso, ha deciso di divertirsi insieme a loro tuffandosi dalla barca: “Come richiesto da alcuni di voi – ha scritto in un post su Instagram – ecco qui i tuffi dalla barca. Quale sincro preferite? Con papà/mamma o con mio marito? Il prossimo anno – ha concluso – lo faccio con Maya”.

Nei video che ha condiviso con i suoi follower Tania si esibisce in alcuni tuffi sincronizzati davvero spettacolari, prima con il papà, poi con la mamma, poi con suo marito, Stefano Parolin e, infine, con entrambi i genitori. A giudicare dalla bravura dei suoi partner in queste esibizioni, sembra proprio che i tuffi uniscano tutta la famiglia, una passione che, come dimostra ciò che ha scritto nel suo post, Tania ha intenzione di trasmettere anche a sua figlia Maya.