Chiara Ferragni presa in giro perché non sa twerkare: il video virale

Per chi non lo sapesse, il twerking è un ballo nel quale bisogna muovere il fondoschiena in modo ritmico, veloce e ovviamente sensuale. In questa danza, ad esempio, è molto brava Elettra Lamborghini. La stessa cosa, invece, non si può dire di Chiara Ferragni: la nota influencer si è cimentata nel twerking e il suo tentativo è stato immortalato da un video poi condiviso sulle sue stories di Instagram e anche su quelle di Fedez.

Inutile dirlo, la clip è diventata subito virale: i follower hanno preso in giro Chiara Ferragni perché non sa twerkare. Secondo molti, la fashion blogger non ha alcun senso del ritmo e dunque il ballo non è proprio il suo forte. A nulla sono serviti gli insegnamenti dello youtuber bolognese Luis Sal che in questi giorni si trova in vacanza con Chiara, Fedez e il piccolo Leone a Noto, in Sicilia: è stato proprio lui a proporsi come insegnante di ballo dell’influencer ma a quanto pare non ha ottenuto i risultati sperati. Ma lei probabilmente se n’è resa conto e, infatti, nel video ride di sé stessa con molta autoironia.

“È difficilissimo questo twerking!”, commenta Chiara nella clip mente tenta goffamente di imitare i movimenti dell’amico Luis. “Chiara Ferragni worst dancer ever”, questo è invece il titolo che Fedez ha dato al video pubblicato sui social. “Beh, che dire – ha commentato il rapper nel post – ha del talento la ragazza”. Non è la prima volta che il cantante prende in giro la moglie per le sue scarse abilità nel ballo: “A un anno Leone è già più coordinato di te”, le ha infatti detto di recente. Cosa aggiungere, se non che l’importante è, appunto, prenderla con ironia.