Temptation Island da record: 3 coppie si dicono addio

La sesta edizione di Temptation Island ha visto ben tre rotture nel corso dell'ultima puntata in onda. È record... i tentatori e le tentatrici hanno colpito nel segno, facendo lasciare i fidanzati entrati nel programma per capire se la loro storia d'amore potesse continuare oppure no. A dirsi addio sono stati Ilaria Teolis e Massimo Colantoni, Nicola Tedde e Sabrina Martinengo, Vittorio Collina e Katia Fanelli. Vediamo cosa è successo a ognuno di loro.

Nel falò di confronto, Ilaria vede un video di Massimo con la tentatrice Elena. Quest'ultima ansima in maniera sospetta. "Stavamo parlando", si giustifica lui di fronte alla fidanzata. Ma nel filmato non si sente neanche una parola. Ma ecco che arriva anche il video di Ilaria con il single Javier. Gli atteggiamenti equivoci dei due insospettisce Massimo, che riacquista tutta la sua forza e sentenzia: "Te così e io di là a piangere per te. Ti ho portato rispetto dal primo all’ultimo giorno. A lei non ho mai detto che è bella e non ho mai detto che non ti amo. Quando ridevo con lei ridevo con te". Quando Filippo Bisciglia dice loro se vogliono uscire insieme, lui risponde di sì e lei scuote la testa. "Io purtroppo non riesco a fidarmi. Mi sono accorta che sto bene da sola", spiega lei.

Passiamo a Sabrina e Nicola. "Sabrina, mi è suonato un campanellino d'allarme dopo che mi hai chiesto un bacio. Ti vedo solo come un’amica". Queste sono le parole del tentatore Giulio, dopo aver passato un week end con Sabrina. Due di picche, lei era addirittura disposta a conoscere il single fuori dalla trasmissione. Con la coda tra gambe, capisce di aver perso anche il fidanzato, che nel suo week end da sogno sembra stare benissimo con Maddalena. Al falò di confronto, la coppia litiga. "Hai conosciuto una persona in un contesto assolutamente particolare e l’hai elogiata, sembravi tu la ventenne. Ti fai schifo? A me fai schifo", dice lui. E lei ribatte: "E tu? E tu? Vai oltre. Capisci solo quello che vuoi". Purtroppo tra i due non c'è più niente da fare. Alla fine lui corre dalla tentatrice e le dice che gli piacerebbe conoscerla nella vita reale.

Infine Katia e Vittorio. Lei fa il suo week end con Nicolas, ma non succede nulla. Lui, invece, con Vanessa sembra aver preso la strada giusta. Al confronto, la coppia si fa continue recriminazioni. "Di te non mi importa più un ca**o", tuona Vittorio. E Katia risponde: "La Vanessa ti ha rifilato pali in continuazione, brucia eh? Fa male eh?". "È finita la benzina, non sono più innamorato di una Katia così", continua lui. E lei: "Io sono gelosa di te, ci tengo tanto. Volevo chiedere scusa per averti dato del cog***ne, questa parola non ha significato per me, la dico così senza senso. Tu sai quanto vali per me. Mi hai fatto vivere una favola, non una storia d’amore. Io ti ho dato tanto e tu hai dato tanto a me in due anni e mezzo". Queste parole non servono, però a sistemare la situazione e lui vola tra le braccia della single Vanessa, che accetta a conoscerlo meglio fuori.